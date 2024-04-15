Движение через пункт пропуска «Джанкой» в Крыму временно перекрыли

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма временно перекрыли. «Временно перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой», — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный канал о ситуации на пункте пропуска.
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