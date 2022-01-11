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Украину назвали «камешком в туфле Путина»

Украину назвали «камешком в туфле Путина»

Генеральный директор телеканала «НАШ», политический консультант Владимир Грановский заявил, что Украина пришла к тому, что выполняет функции «антиРоссии» и назвал украинское государство «камешком в туфле» российского лидера Владимира Путина.

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