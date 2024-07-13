Учение «Бiрлестiк-2024»: воинские контингенты приведены в высшие степени боевой готовности

В Мангистауской области проходит основной этап международного оперативно-тактического командно-штабного учения «Бірлестік-2024» с участием военнослужащих Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает inAktau.
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