В России улучшат качество детского отдыха

Ирина Яровая сообщила, что законопроект об улучшении детского отдыха внесен в Госдуму В соответствии с новым законопроектом дети в лагерях будут знакомиться с произведениями искусства, учиться патриотизму и отечественным традициям.
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