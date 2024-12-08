Сирия: как воевали русские (рассказ сирийского бойца)

Александр Денисов Там кто то предлагает за Асада неплохие деньги, может стоит поторговаться...?

Игорь Кузнецов Нет, не будет "похожая на ИГИЛ новая власть". За это воевали наши в 2015-17 году чтобы не было ультраисламистов во власти. Другое дело как договоряться с курдами. За ними США. При этом алавиты смогли сохраниться, а в 19 веке их лидеры выступили за автономию в Сирии. Именно там наши военные базы.