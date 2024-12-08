Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Alex Zim
    В какой дурке лечишься, болезный?В Дзержинске школ...
  • Alex Nемо
    Как по мне так заткнуть бы роток этому автору. Прежде всего потому что он подобными своими "аналитическими" статьями ...Сирия: как воевал...
  • Владимир Константинович
    Плохиш. Бочка варенья и мешок печенья...Подросток из Влад...

Сирия: как воевали русские (рассказ сирийского бойца)

Сирия: как воевали русские (рассказ сирийского бойца)

Гадать, чем закончатся события в Сирии – дело неблагодарное. Также, как экстраполировать процесс на весь Ближний Восток (и не только).

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Комментарии
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Александр Денисов
Там кто то предлагает за Асада неплохие деньги, может стоит поторговаться...?
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3 час.
Игорь Кузнецов
Нет, не будет &quot;похожая на ИГИЛ новая власть&quot;. За это воевали наши в 2015-17 году чтобы не было ультраисламистов во власти. Другое дело как договоряться с курдами. За ними США. При этом алавиты смогли сохраниться, а в 19 веке их лидеры выступили за автономию в Сирии. Именно там наши военные базы.
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3 час.
Alex Nемо
Как по мне так заткнуть бы роток этому автору. Прежде всего потому что он подобными своими &quot;аналитическими&quot; статьями мешает работать ведомству С. В. Лаврова. Вот когда дорастёт автор ну хотя бы до уровня посла в каком-то государстве размером больше Лихтенштейна, вот тогда поймёт о чём я говорю.
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4 мин.

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