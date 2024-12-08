Гадать, чем закончатся события в Сирии – дело неблагодарное. Также, как экстраполировать процесс на весь Ближний Восток (и не только).
Сирия: как воевали русские (рассказ сирийского бойца)
Комментарии
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Александр Денисов
Там кто то предлагает за Асада неплохие деньги, может стоит поторговаться...?
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3 час.
Игорь Кузнецов
Нет, не будет "похожая на ИГИЛ новая власть". За это воевали наши в 2015-17 году чтобы не было ультраисламистов во власти. Другое дело как договоряться с курдами. За ними США. При этом алавиты смогли сохраниться, а в 19 веке их лидеры выступили за автономию в Сирии. Именно там наши военные базы.
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3 час.
Alex Nемо
Как по мне так заткнуть бы роток этому автору. Прежде всего потому что он подобными своими "аналитическими" статьями мешает работать ведомству С. В. Лаврова. Вот когда дорастёт автор ну хотя бы до уровня посла в каком-то государстве размером больше Лихтенштейна, вот тогда поймёт о чём я говорю.
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4 мин.
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