Обвиняемого в оскорблении Эрдогана комика отпустили на свободу и снова задержали

Суд отпустил на свободу стендапера Дениза Гекташа, которого обвиняли в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и чувств верующих, но сразу же вынес постановление задержать его в связи с новым расследованием.
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