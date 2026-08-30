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Царьград

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Киев пора эвакуировать. Военэксперт Артамонов ждёт штурм ВС России

Киев пора эвакуировать. Военэксперт Артамонов ждёт штурм ВС России

Военный эксперт Александр Артамонов считает, что регулярные удары по военным и промышленным объектам в Киеве и его окрестностях можно рассматривать не только как ответные меры, но и как подготовку к дальнейшему развитию событий на фронте.

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