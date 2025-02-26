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Балтийский Синдикат

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Неочевидные уроки из книг по бизнесу для молодежи

Книги по бизнесу часто воспринимаются как скучные тексты, полные цифр и терминов. Однако по своему опыту я могу сказать, что Продолжить чтениеНеочевидные уроки из книг по бизнесу для молодежи The post Неочевидные уроки из книг по бизнесу для молодежи appeared first on SPB Balt Synd.

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