Книги по бизнесу часто воспринимаются как скучные тексты, полные цифр и терминов. Однако по своему опыту я могу сказать, что Продолжить чтениеНеочевидные уроки из книг по бизнесу для молодежи The post Неочевидные уроки из книг по бизнесу для молодежи appeared first on SPB Balt Synd.
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