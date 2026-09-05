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Эксперт назвал процент попадания российских ракет и дронов по целям

Эксперт назвал процент попадания российских ракет и дронов по целям

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии «Ленте.ру» высоко оценил точность российских ракет и беспилотников.

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