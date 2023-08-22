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«Всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место». Быстров про 1:3 от «Зенита»

«Всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место». Быстров про 1:3 от «Зенита»

– У «Спартака» был хоть небольшой шанс зацепиться за результат? – Конечно. Могли забить какой-то сумасшедший гол, и все могло быть по-другому.

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