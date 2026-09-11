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Электроника и одежда могут подешеветь

Электроника и одежда могут подешеветь

Электроника и импортная одежда в России до конца 2026 года могут подешеветь. Глава «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков отмечает, что средний чек на электронику уже снизился на 3% год к году при одновременном падении количества покупок примерно на 5%.

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