Жители России получат 11 дней новогодних выходных: с 29 декабря по 8 января

Правительство России перенесло рабочий день с 30 декабря на 28-е, предложив гражданам шестидневную рабочую неделю, за которой последуют 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января.
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