Сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининградской области и представителями Росздравнадзора пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются во ввозе на территорию Российской Федерации и сбыте в государственные медицинские организации незарегистрированной продукции.
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