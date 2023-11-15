Сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининградской области и представителями Росздравнадзора пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются во ввозе на территорию Российской Федерации и сбыте в государственные медицинские организации незарегистрированной продукции.