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Сводки СВО, 11 сентября, главное: Крах ВСУ в Оскольском «котле», 16 флагов России в Малой Токмачке

Сводки СВО, 11 сентября, главное: Крах ВСУ в Оскольском «котле», 16 флагов России в Малой Токмачке

  1660-й день спецоперации. Бандеровцы признают, что их оборона на Запорожском направлении посыпалась Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н.

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