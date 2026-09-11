1660-й день спецоперации. Бандеровцы признают, что их оборона на Запорожском направлении посыпалась Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н.
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ЛИКВИДАЦИЯ!! Процесс пошёл! Главное теперь - не останавливаться. БандероЖОПство должно исчезнуть, СДОХНУТЬ!! Планете не нужны токсичные ЧЕРВИ!
ВСУ В КОТЛАХ ВАРИТЬ ДО ГОТОВНОСТИ К ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ