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Задержаны подозреваемые в сбоях на железных дорогах Польши

Задержаны подозреваемые в сбоях на железных дорогах Польши

Полиция Польши задержала двух мужчин, которых подозревают во вмешательстве в работу железнодорожной сети.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Мальчики подали кодированный радиосигнал по специальной сети СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) железной дороги? И где они нашли подходящую аппаратуру? На блошином рынке? Что то тут не то, от слова совсем.
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