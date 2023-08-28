Задержаны подозреваемые в сбоях на железных дорогах Польши

Журнал «Профиль»ПолитикаПодписатьсяЗадержаны подозреваемые в сбоях на железных дорогах ПольшиПолиция Польши задержала двух мужчин, которых подозревают во вмешательстве в работу железнодорожной сети.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииДмитрий ГуринМальчики подали кодированный радиосигнал по специальной сети СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) железной дороги? И где они нашли подходящую аппаратуру? На блошином рынке? Что то тут не то, от слова совсем.Ответить3 час.
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