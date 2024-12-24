"Средства ПВО у нас уничтожили. Теперь Украина планирует серию предновогодних атак на мирные города" – Сивков

Если мы уже не первый год имеем дело с террористами в соседнем государстве, то почему должным образом не была организована система защиты? Ведь дроны долетели до Казани на скорости всего в несколько сот километров в час.
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