В Госдуме предложили усилить защиту работников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением законодательно закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб при исполнении ими должностных обязанностей, о чем говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.