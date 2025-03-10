В Госдуме предложили усилить защиту работников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением законодательно закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб при исполнении ими должностных обязанностей, о чем говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии