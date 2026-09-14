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Калужские новости

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В Москве принят «Мамин манифест» с инициативами «Справедливой России»

В Москве принят «Мамин манифест» с инициативами «Справедливой России»

Главный пункт «Маминого манифеста» — ежемесячные выплаты родителям в размере федерального МРОТ (27 тысяч рублей) на каждого ребенка с рождения и до трех лет.

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