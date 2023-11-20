Пункт обогрева организован для беженцев в Финляндию: что происходит на единственном работающем КПП

Финляндия закрыла свои основные контрольно-пропускные пункты, и поток беженцев хлынул к единственному работающему контрольно-пропускному пункту: Вартиус-Литта, который расположен в непосредственной близости от Вартиуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии