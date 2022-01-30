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Египет сыграет с Камеруном в полуфинале Кубка Африки, Сенегал встретится с Буркина-Фасо

Определились все полуфиналисты Кубка Африки. Сборная Сенегала сыграет с Буркина-Фасо 2 февраля, Египет встретится с Камеруном 3 февраля.

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