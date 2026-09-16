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Операторы БПЛА 238‑й бригады уничтожили средства связи в Горняке

Операторы БПЛА 238‑й бригады уничтожили средства связи в Горняке

Расчеты FPV-дронов 238‑й артиллерийской бригады уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в населенном пункте Горняк Донецкой Народной Республики.

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