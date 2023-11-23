Кунгурский Терминатор теперь умеет сочинять рассказы и петь песни

Ранее его изобретатель загружал в Джона Генри «сознание» своего умершего дедушки.Кунгурский терминатор Джон Генри, созданный программистом Александром Осиповичем, продолжает удивлять своими новыми способностями.
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