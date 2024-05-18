Две Парты Героев СВО открыли в школе № 17 в Майкопе

В столице Адыгеи продолжается реализация Всероссийского образовательного проекта «Парты Героев». Так, в майкопской школе № 17 прошла торжественная церемония открытия двух парт в честь выпускников учреждения Родиона Белоусова и Семена Шипилова, которые погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.