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Бастрыкин поручил завести дело на новосибирцев, заливших перцовкой заступившегося за девушку парня

Бастрыкин поручил завести дело на новосибирцев, заливших перцовкой заступившегося за девушку парня

Молодой человек вступился за девушку, к которой приставали трое перебравших мужчин. В результате он сам оказался на больничной койке.

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