Боец Чукча: ВС РФ ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра

Вооруженные силы России ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Чукча".
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