Убийцу московской школьницы этапируют из Москвы в Омск. Речь о 42-летнем мужчине, который летом 2024 года убил в Парке победы 15-летнюю девочку, приехавшую с семьей в Омск.
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