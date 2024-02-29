Жена челябинского губернатора Ирина Текслер спела на благотворительном вечере. Фото, видео

В Челябинске 29 февраля состоялся IX Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца». Одним из ярких творческих номеров мероприятия стало выступление супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины, передает корреспондент URA.
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