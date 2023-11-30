Здраво ли охранение?

Поскользнешься, сломаешь шейку бедра — пиши пропало. Или опять же ковид, хотя, говорят, он уже не такой страшный, но все же: «Да нынче даже грипп смертельно опасен! — с ходу включается в разговор соседка сверху.
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