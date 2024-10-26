По слухам, AMD Ryzen 9000X3D будет оснащен реверсивной CCD-матрицей и 3D V-Cache-слоями Бол...

По слухам, AMD Ryzen 9000X3D будет оснащен реверсивной CCD-матрицей и 3D V-Cache-слоямиБольшая часть тизерного материала Ryzen 7 9800X3D от AMD содержала повторяющиеся модные словечки “X3D Reimagined”, заставляя гадать, что это могло бы быть.