В фокусе – качество жизни

23 мая депутаты краевого парламента собрались на очередное пленарное заседание. Ключевыми вопросами майской повестки стали утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год и Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.
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