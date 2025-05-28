Внуково приостановил рейсы ради безопасности: Росавиация объясняет причины

Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку рейсов. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в телеграм-канале, отметив, что мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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