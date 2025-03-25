Иван Тертычный: как AI меняет подход к операционному управлению и построению бизнеса

Предприниматель и опытный операционный лидер объяснил, как молодым продакт менеджерам повысить свой профессиональный уровень, зачем изучать программирование с помощью LLM и возможен ли миллиардный бизнес с командой в одного человека.
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