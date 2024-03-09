ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языках Боль...

ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языкахБольшие языковые модели (LLM), лежащие в основе чат-ботов, «думают» на английском языке, даже если вопросы задаются на других языках, пишет ресурс New Scientist со ссылкой на исследование учёных Федеральной политехнической школы Лозанны.