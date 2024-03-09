ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языках Боль...

ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языкахБольшие языковые модели (LLM), лежащие в основе чат-ботов, «думают» на английском языке, даже если вопросы задаются на других языках, пишет ресурс New Scientist со ссылкой на исследование учёных Федеральной политехнической школы Лозанны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)