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ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языках Боль...

ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языках Боль...

ИИ чат-боты «думают» на английском, даже когда говорят на других языкахБольшие языковые модели (LLM), лежащие в основе чат-ботов, «думают» на английском языке, даже если вопросы задаются на других языках, пишет ресурс New Scientist со ссылкой на исследование учёных Федеральной политехнической школы Лозанны.

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