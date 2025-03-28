«Умка», «Простоквашино» и «Оранжевая корова» на берегах Персидского залива

Материал опубликован в №3 печатной версии газеты «Культура» от 27 марта 2025 года. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев рассказал «Культуре», чем российские мультфильмы привлекают ближневосточного зрителя.
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