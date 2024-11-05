В Steam выйдет ретро shoot 'em up для взрослых – ButtKnight с рыцарями, демонами и женским...

В Steam выйдет ретро shoot 'em up для взрослых – ButtKnight с рыцарями, демонами и женскими попамиЦифровой магазин Steam продолжает радовать необычными новинками, которые могут заинтересовать даже самого искушённого геймера.
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