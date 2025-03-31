Правительство не поддержало идею ввести ограничения полномочий ЦБ

Предложения депутатов Госдумы об ограничении полномочий Центрального банка России и расширении оснований для увольнения главы ЦБ не были одобрены правительством РФ, сообщило 31 марта издание РБК, ссылаясь на отзывы на соответствующие законопроекты.
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