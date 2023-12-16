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Закон и Порядок

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«Команда Путина» (в тексте приводится часть списка) единогласно поддержала самовыдвижение ВВП

«Команда Путина» (в тексте приводится часть списка) единогласно поддержала самовыдвижение ВВП

16 декабря в Московском концертном зале "Зарядье" официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году.

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