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Домашние хитрости для домохозяек!

Наверняка каждая хозяйка знает, как трудно бывает оттереть нагар со сковороды или как надоедает вечная стирка кухонных полотенец.

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