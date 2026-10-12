How China and America Can Move from Competition to Stability

The American team thought it was signaling restraint. The Chinese team saw preparations for combat. In a closed-door Sino-American crisis simulation I helped organize in the 2010s — which the U.
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