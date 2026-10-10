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ГТРК Татарстан

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«Зоофест Эко» в «Казань Экспо»: фестиваль о бережном отношении к животным и природе

Сегодня в «Казань Экспо» впервые проходит фестиваль «Зоофест Эко» — масштабное однодневное событие, посвящённое заботе о питомцах и окружающей среде.

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