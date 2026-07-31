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Эксперты зафиксировали двукратный рост уязвимостей в ИИ-сервисах во втором квартале 2026 года

Во втором квартале 2026 года количество уязвимостей в сервисах искусственного интеллекта выросло более чем в два раза — с 16 до 33, сообщает группа компаний «Солар», специализирующаяся на информационной безопасности.

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