Эксперты зафиксировали двукратный рост уязвимостей в ИИ-сервисах во втором квартале 2026 года

Во втором квартале 2026 года количество уязвимостей в сервисах искусственного интеллекта выросло более чем в два раза — с 16 до 33, сообщает группа компаний «Солар», специализирующаяся на информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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