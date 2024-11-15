78.ru: в Петербурге двое мужчин изнасиловали восьмиклассницу в сауне

В Петербурге 14-летнюю восьмиклассницу изнасиловали в сауне. Об этом сообщает телеканал 78.ru. По информации телеканала, инцидент произошел еще в мае текущего года, однако информация о случившемся поступила в правоохранительные органы лишь в ноябре.