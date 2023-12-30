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На Украине начался раздрай: Все ищут виноватых, пока власти выпрашивают у Европы денег

На Украине начался раздрай: Все ищут виноватых, пока власти выпрашивают у Европы денег

Совершенно замечательные новости о ситуации на Украине приходят из Киева и других городов. Похоже, что там окончательно наступил период драчки всех со всеми, выяснения отношений и разрыва еще вчера, казалось бы, прочных союзов ради единой Украины.

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