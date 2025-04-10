Ольга Любимова обсудила с Михаилом Пиотровским ход программы «Большой Эрмитаж»

Минкультуры готово поддерживать взаимодействие с петербургским музеем Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, чтобы обсудить ход программы «Большой Эрмитаж» – региональные и международные инициативы.
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