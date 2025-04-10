НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    В этом мультфильме тоже было что-то про "углубить знания, а также обменяться лучшими практиками" 🤣Выставку «ЖКХ Рос...
  • Александр Корякин
    Затулло на русской теме решил попиариться??Константин Затули...
  • фарид сабиров
    Дайте такую пенсию , хотя бы как у приЕбалтов , и готовы платить как европизденцы.«Европа платит бо...

Ольга Любимова обсудила с Михаилом Пиотровским ход программы «Большой Эрмитаж»

Ольга Любимова обсудила с Михаилом Пиотровским ход программы «Большой Эрмитаж»

Минкультуры готово поддерживать взаимодействие с петербургским музеем Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, чтобы обсудить ход программы «Большой Эрмитаж» – региональные и международные инициативы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх