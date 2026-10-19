Проект устранения накопленного экологического ущерба на мазутохранилище «Нефтеямы» в Балахне не прошёл экологическую экспертизу Росприроднадзора, из-за чего объект не сможет получить федеральное финансирование в рамках проекта «Чистая страна».
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