Прощание с Власовой Людмилой Вадимовной и отпевание состоится завтра, 2 апреля, в молебном доме у 4 школы в 10 часов.
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Прощание с Власовой Людмилой Вадимовной и отпевание состоится завтра, 2 апреля, в молебном доме у 4 школы в 10 часов.