Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Москвы хотели скрыть преступления

Фигуранты дела о гибели группы участников экскурсии и гида в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов преступления, поэтому основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились.