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Наших обвиняют в "обнулении" балтийского интерколлектора

Наших обвиняют в "обнулении" балтийского интерколлектора

"Это вам за потоки." Треть Финляндии осталась без газа. На западе шумят, что это хитрая месть наших.

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Комментарии
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Дмитрий Зимнюков
Петрову орден, Баширову медаль... Родина вас парни не забудет, еще дел много.
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30 мин.
Андрей Тихонов
мелковато для России....
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12 мин.
Strannik Mr
А может это были пиндосы. У них опыт есть по подрыву нашего газопровода. Также имеется опыт по  диверсии на космической станции по сверлению корпуса её. Думаю, Пиндостану очень выгодно будет подорвать очередной газопровод своих друзей. Теперь можно газ будет  поставлять своими корытами . Ничего кроме бизнеса...
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12 мин.

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