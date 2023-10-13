Наших обвиняют в "обнулении" балтийского интерколлектора

Strannik Mr

А может это были пиндосы. У них опыт есть по подрыву нашего газопровода. Также имеется опыт по диверсии на космической станции по сверлению корпуса её. Думаю, Пиндостану очень выгодно будет подорвать очередной газопровод своих друзей. Теперь можно газ будет поставлять своими корытами . Ничего кроме бизнеса...