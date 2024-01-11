Shot: Волкодав сошел с ума перед своей смертью

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, отбывавший наказание в колонии «Матросская тишина» за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», перед своей смертью был не в своем уме из-за сильных повреждений.
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