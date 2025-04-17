Путин встретился с россиянами, освобожденными из плена ХАМАС

Это 29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов, его мать Елена и невеста Сапир Коэн. При похищении с ними находился отец Труфанова, однако его убили террористыПутин встретился с россиянами, освобожденными из плена ХАМАС, в Кремле.